AKOM'dan İstanbul'a Kritik Uyarı! Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da da görülecek. Konuyla ilgili İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden önemli bir açıklama geldi. Peki İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

AKOM'dan İstanbul'a Kritik Uyarı! Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor
Son Güncelleme:

Kasım ayının sonuna doğru gelinirken soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Birçok kentte kar ve yağmur etkili olurken birçok kentte de dondurucu soğuklar hissedilmeye başladı.

AKOM'dan İstanbul'a Hava Durumu Uyarısı!

İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) son dakika açıklaması geldi.

Buna göre İstanbul genelinde hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların cumartesi günü fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

istanbul hava durumu nasıl olacak?

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

Yapılan açıklamada ayrıca, İBB ekiplerinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletildiği belirtildi. Açıklamada, İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılar da yapıdlı.

Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın! Meteorolojiden 24 Kasım Uyarısı! Bugün Hava Nasıl Olacak?Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın! Meteorolojiden 24 Kasım Uyarısı! Bugün Hava Nasıl Olacak?Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # istanbul # akom # Hava durumu # AKOM uyarı # meteoroloji
Çok Okunanlar
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
"İsrail'in Gazze Halkına Karşı İşlediği Suçların Karşılığı..."
"İsrail'in Gazze Halkına Karşı İşlediği Suçların Karşılığı..."
Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'dan İlk Açıklama!
Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'dan İlk Açıklama!
Fenerbahçe'de Anthony Martial Harekatı!
Fenerbahçe'de Anthony Martial Harekatı!
Öne Çıkanlar DOĞU PERİNÇEK, "SİYONİST REJİMİN SUÇLARININ ARAŞTIRILMASI TOPLANTISINDA" BAŞKONUŞMACI OLDU! DOĞU PERİNÇEK, "SİYONİST REJİMİN SUÇLARININ ARAŞTIRILMASI TOPLANTISINDA" BAŞKONUŞMACI OLDU! Premier Lig Tarihinin En Golcü İsimleri! Premier Lig Tarihinin En Golcü İsimleri!