AKOM'dan İstanbul'a Kritik Uyarı! Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor

Kasım ayının sonuna doğru gelinirken soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Birçok kentte kar ve yağmur etkili olurken birçok kentte de dondurucu soğuklar hissedilmeye başladı.

AKOM'dan İstanbul'a Hava Durumu Uyarısı!

İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) son dakika açıklaması geldi.

Buna göre İstanbul genelinde hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, sıcaklıkların cumartesi günü fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

Yapılan açıklamada ayrıca, İBB ekiplerinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletildiği belirtildi. Açıklamada, İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılar da yapıdlı.