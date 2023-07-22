Ali Gür, Şamil Tayyar'ı köşeye sıkıştırdı! Akar ve Fidan'ı hedef alan açıklamaları ortaya çıktı

Amerikancı darbe girişiminde kapı arkasında konuşulanlar ortalığa döküldü, yalanlamalar, belgeler havada uçuştu.

FETÖnün üniversite yapılanmalarına dikkat çeken Aydınlık gazetesi önemli manşetlere imza attı. Gaziantep Üniversitesindeki FETÖ ayığını ifşa eden gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, üniversitenin eski Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile de bir söyleşi yaptı.

Söyleşide FETÖ ile mücadelede siyasi ayağa dikkat çekti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar ile ilgili dikkat çekici ifadelerde bulundu. Gür, Tayyar’ın 15 Temmuz gecesi, "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan derhal görevden alınmalı ve yargılanmalıdır" diyerek olayın sıcak anında bile FETÖ’nün algısına yönelik faaliyet yürütmesi dikkat çekicidir" açıklamasını yaptı.

Tayyar'ın Amerikancı darbe girişimi gecesi Akar ve Fidan’ı infaz ettirme derdine düştüğünü söyleyen Gür, "İki önemli kurumun başı suçlanarak derdest edilseydi, 15 Temmuz bir FETÖ darbe girişimi olmaktan çıkıp emir-komuta zinciri dahilinde bir askeri darbeye dönüşecekti" dedi.

HEM YALANLADI HEM DE ENGELLEDİ AMA...

İddialara yanıt Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar sosyal medya hesabından, iddiaların yalan olduğunu öne sürdü. "İspat ederse özür dileyeceğim" dedi.

- Ülkenin farklı bir gündemi varken, durup dururken kim niye üzerime saldı bilmiyorum ama bu müptezel eski rektörün, 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan için ‘yargılanmalı’ dediğim iddiası külliyen yalandır. Bu yalan üzerine aklınca bir de senaryo üretmiş. MİT’e sevimli gözüküp FETÖ iddialarından sıyırmaksa hevesi, bilemem. Arşivlerde kalsın diye yazıyorum. İddiasını ispat etmezse artık kendisini ‘şerefsiz Ali’ olarak anacağım. İspat ederse tüm iddialarımdan vazgeçip özür dileyeceğim.

Ülkenin farklı bir gündemi varken, durup dururken kim niye üzerime saldı bilmiyorum ama bu müptezel eski rektörün, 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan için ‘yargılanmalı’ dediğim iddiası külliyen yalandır.



Bu yalan üzerine aklınca bir de senaryo üretmiş.



MİT’e sevimli gözüküp FETÖ… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 21, 2023

GERÇEKLER ORTAYA DÖKÜLDÜ

Şamil Tayyar'ın bu açıklamasına Ali Gür'den de yanıt gecikmedi. Tayyar'ın darbe girişimi sonrası Akar ve Fidan hakkında yaptığı açıklamaların haber linklerini paylaştı. O haberlerde Tayyar, Hulusi Akar için "boynundaki ize inanmıyorum o da işin içinde" demişti. Yine Akar ile Fidan için "istifa etsinler" açıklamasını yapmıştı.

- Beni engelleme acziyetini gösterdiği için iletirsiniz. Hem Hulusi Akar’ı hem de Hakan Fidan’ı suçladığı hatta Hulusi Akar’ın boynundaki morlukları kendisi tarafından yaptırıldığını ve yargılanması gerektiğini açıkça canlı yayında söylemiştir. Haber linkini ve programı buraya koyup kamuoyunun aklına havale ediyorum. Her ikisini de ağır suçlayıp sonra da ben demedim diyecek kadar omurga sorunlu olan birinin rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak isterdim ancak gerçekten ümitsiz vaka.