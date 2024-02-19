Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır ile kamyon çarpıştı
Anadolu Otoyolu'nda gece saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nda gece saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, otoyolun Düzce kesiminde İstanbul istikameti oldu.
Seyir halinde olan Y.Ö. idaresindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki 06 DT 6746 plakalı tır, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı