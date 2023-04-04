Bakan Kasapoğlu’ndan yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir felaketin yaşandığını hatırlattı.

İlk andan itibaren yaraların sarılması için mücadele ettiklerini belirten Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının güçlü bir şekilde, tüm imkanlarıyla bu sürece destek verdiğini dile getirdi.

Kurumsal kapasitenin tamamını deprem bölgesinin ihtiyaçlarına tahsis ettiklerini anlatan Kasapoğlu, her bir imkanın depremin yaralarını sarmak, bu anlamdaki süreci yönetmek için tahsis edildiğine dikkati çekti.

Kasapoğlu, deprem nedeniyle mağduriyetlerin engellenmesi için yurtları milletin emrine sunduklarını vurgulayarak, "Barınmayla birlikte yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak, özellikle milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı, servis edildiği mekanlar olarak da milletimize hizmet etti." dedi.

Yurtların depremden etkilenen vatandaşların hizmetinde olmaya devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Hem deprem bölgesindeki hem de 81 il ve ilçedeki yurtların, ilk günden itibaren depremzedelerimizin ve öğrencilerimizin hizmetinde olacağını söylemiştik. Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Aynı şekilde bu süreçleri yönettik. Bir yandan depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken, diğer yandan da üniversitelerin aldığı kararlar doğrultusunda hem öğrencilerimize hem de çalışan gençlerimize yurtlarımız bugüne kadar hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararlara ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: