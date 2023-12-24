Bakan Yaşar Güler Irak Sınırında!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınır hattına gitti.

Bakan Yaşar Güler Irak Sınırında!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik hava harekatları düzenlemeye devam ediyor. Son olarak düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etmişti.

Sabah olmasıyla birlikte Bakan Yaşar Güler ve beraberinde TSK komuta kademesi Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yaşar Güler # Milli Savunma Bakanlığı # operasyon
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