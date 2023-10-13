Belediyeyi Gelir Kaybına Uğrattığı Ortaya Çıktı! Tunç Soyer'e Soruşturma izni

Masterhaber'den Ercan Öztürk'ün haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanan ön inceleme raporu 9 sayfadan oluşuyor. İlk olarak haklarında soruşturma istenilenler; Tunç Soyer, Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, encümen üyeleri Yeşim Tekoğlu, Ufuk Yörük, Nilüfer Bakoğlu Aşık, İlhan Özköse, Mali Hizmetler Daire Başkanı Pınar Çalışkan, Hukuk Müşaviri Türkan Özgür, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Levent İşler, Eski Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Basın ve Halkla İşler Dairesi Başkan Vekili İlker Korkmaz oldu.

İhaleyi Kazanan Firma Şartname Dışına Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 931 adet reklam ünitesinin kiraya verilmesi ve 2770 adet reklam ünitesinin oluşturulması için düzenlenen ihaleyi 245 milyon liralık teklifiyle Vizyonkent Reklam Pazarlama isimli firmaya verildi. İhalenin süresi 10 yıl olarak belirlendi. Ancak iddialara göre ihaleyi kazanan firma şartname dışındaki coğrafi konumlara çıkarak Beydağ ve Bayındır gibi uzak ilçelere dikilmesi gereken şehir merkezi ya da Çeşme veya Seferihisar gibi turizmin gözde ilçelerine diktiği, Çeşme’de bir adet ‘kuleboard’ adı verilen reklam panosunun yıllık kirası 450 bin liradır. İki kuleboard olması gereken ilçede 50’ye yakın totemin olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yıllık 24,5 milyon lira ödeyen firmanın sadece buradan 25 milyon lira kazandığı, vizyonkent Reklam firmasının yıllık 100-150 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve belediyeyi zarara uğrattığı iddia edildi.

Belediye Alacağını Tahsil Edemedi

İhaleyi kazanan vizyonkent isimli firma sözleşme tarihi itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Koyması gereken reklam panolarının büyük çoğunluğunu koymamıştır. Ayrıca çoğu noktaya gitmeden belediyeye rapor sunmuştur. Dolayısıyla 1672 reklam panosunun hiç takılmadığı tespit edilmiştir. Rapor tarihine kadar idarenin 45 milyon 750 bin lira tahsil etmesi gerekirken bugüne kadar tahsil edilen paranın toplam tahakkukun dörtte birinden az olduğu, geriye kalan alacakların tahsili için gerekli yollara başvurması, 36 milyon lira iki yıllık kira ve 7 milyon 157 bin lira da ek kesim teminat tutarının şirketten temin edilmesi gerekmektedir. Belediyenin hesaplamalarına göre vadesi geçen 32 milyon 561 bin liranın soruşturmanın başladığı tarihe kadar tahsil edilmediği belirlendi.

Soyer Belediyeyi Gelir Kaybına Uğrattı

Raporun karar bölümünde ise şu ifadelere yer verildi;

- İhale sürecinin yürütülmesinden ve belediyenin gelirlerinin ve alacaklarının tahsilinden, yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin uygulanarak alacağın tahsil ve takibinden sorumlu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanvekili İlker Korkmaz’ın yeterli özen, dikkat ve gayreti göstermedikleri ve bu nedenle belediyenin gelir kaybına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle iki isme soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Kaynak: https://www.masterhaber.com/belediyeyi-gelir-kaybina-ugrattigi-ortaya-cikti-tunc-soyere-sorusturma-izni



