Bodrum'da iş adamını gasp ettiler! Mahkeme tutuklama verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Akyarlar Mahallesi'nde iş insanı Ö.D, sosyal medyadan tanıştığı kişi ve arkadaşı tarafından villasında silahla tehdit edilip gasp edildi.

Bodrum'da iş adamını gasp ettiler! Mahkeme tutuklama verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Akyarlar Mahallesi'nde iş insanı Ö.D'nin, sosyal medyadan tanıştığı kişi ve arkadaşı tarafından villasında silahla tehdit edilip zor kullanılarak lüks aracı, ziynet eşyaları ve parasının gaspedildiği ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat biriminden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma sonucu önce Ö.D'ye ulaştı.

Ardından şüphelilerin kullandığı mağdura ait aracı tespit eden ekip, şüpheliler G.A. ve A.U'yu yakaladı.

Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirtilen tabancayla, gasbettikleri yaklaşık 1 kilogram 12 parça altın sırmalı kolye, altın broş, inci kolyeler, özel tasarım yüzük ve kolyelerden oluşan el yapımı ziynet eşyaları, 30 bin lira ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gasbedilen ziynet eşyaları, para ve elektronik eşyalar mağdura teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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