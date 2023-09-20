Malatya'da büyük yangın! Ekipler sevk edildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangına binlerce ekip müdahale etmeye devam ediyor.

Malatya'da büyük yangın! Ekipler sevk edildi
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 Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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MALATYA'DA ORMAN YANGINI

Alınan bilgiye göre, kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Malatya'da büyük yangın! Ekipler sevk edildi - Resim : 2

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına farklı noktalardan müdahale ediliyor. Yaşam alanı yakınında bulunan ekipler de olası riske karşı önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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