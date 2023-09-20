FED saat kaçta açıklayacak? Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Tüm dünyanın merakla beklediği 2023 Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED saat kaçta açıklayacak? ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın katılımıyla gerçekleşecek olan toplantı sonucu FED'in kararı ne olacağı büyük merak konusu. FED, Eylül ayı faiz kararı almak üzere bugün bir araya geliyor. Küresel piyasaların sonucu merakla beklediği FED faiz kararı ne olacak? İstanbul borsası, altın ve döviz kurları nasıl etkilenir? Detayları haberimizde inceledik.

FED SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK? 2023 EYLÜL FED FAİZ KARARI

Ağustos ayından sonra tekrar bir araya gelen FED, eylül ayı toplantısını 19-20 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Sonucu merakla beklenen toplantı 20 Eylül saat 21:00 da FED faiz kararını açıklayacak. FED faiz kararına saatler kalırken küresel piyasaların tüm dikkati bu toplantı sonucu açıklanacak faiz oranında oluyor. Bu faiz kararı sonucu ülkemizdeki yatırım araçları (altın, döviz, borsa) nasıl etkilenecek?

FED FAİZ KARARI NE OLDU? FAİZ ARTARSA NE OLUR?

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikalarına yönelik flaş açıklamalar yaptı. FED faiz tahminleri ve beklentileri ne yönde gelin birlikte inceleyelim.

─ "Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek. Enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir."

Jackson Hole toplantısında gündeme ilişkin konuşan Powell sözlerine şöyle devam etti: