Merkez bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Eylül 2023 TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) her ay faiz kararları için toplanan Para Politikası Kurumu (PPK) bu ay nasıl bir düzenleme yapacakları merak konusu. Merkez bankası faiz kararı ne olacak, ne zaman olacak? Eylül ayı faizler artacak mı, azalacak mı? Hangi tarihte faiz oranı belli olacak? Gibi soruların cevabı merak edilmekte. Eylül ayı ve gelecek aylar için faiz kararı açıklamaları için gözler Merkez bankası ile PPK da. İşte karşınızda 2023 Eylül faiz kararı toplantısı tarihi!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? TOPLANTI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Temmuz ayı için PPK faizi yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Ağustos ayında ise bu değer 7,5 puan arttırılarak yüzde 25 seviyelerine yükseltilmişti. Ağustos ayında yüzde 25 açıklanan faiz oranları Eylül ayında tekrar artacak mı? Eylül ayı faiz kararı toplantısı ne zaman olacak? Lafı fazla uzatmadan faiz kararları toplantı takvimini sizler için derledik. Gelin birlikte TCMB'nin faiz kararları toplantı takvimine bir göz atalım.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EYLÜL 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN?

2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Eylül ayı faiz kararı beklentileri ne yönde? Orta Vadeli Plan (OVP) onaylanması faiz kararlarında ne gibi bir etki edeceği merak konusu. TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağını söylentileri ne kadar doğru? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe başkanlığı 2024-2026 yılını kapsayan OVP ile büyüme ve temel ekonomik hedefler belirlendi. Yapılan hesaplamalara ve büyüme planına göre bu yıl içinde beklenen büyüme 4,4. 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.​​​​​​​

Merkez bankası faiz takvimi açıklandı. İşte toplantı takvimi: