Bu hafta halka arz olacak şirketler! Halka arz takvimi 2023

Yeni yatırımcıları Borsa İstanbul (BIST100) ile tanıştırmasını sağlayan halka arz sistemi, günümüzde oldukça popüler bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle yeni borsa yatırımcıları ve öğrenciler tarafından sıkı takip edilen halka arz şirketleri büyük ilgi görüyor. Endeks ve güncel borsa durumunu beğenmeyen yatırımcılar yeni halka arz olacak şirketleri araştırmaya koyuldu. Peki, bu hafta halka arz olacak şirketler neler? Bu hafta halka arz var mı? Halka arz hangi bankalardan katılabilirim? Halka arz hisselerim ne zaman hesabıma geçer? Halka arz nereden takip edilir? Gibi sorularınızın cevapları için haberimize göz atın.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri? Yeni halka arzlar işlem görmeye başlayacak mı? Bu hafta halka arz olacak şirket Simit Sarayı Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. olacak. DMRGD koduyla Yıldız pazarda işlem görecek olan yeni halka arz şirketi Simit Sarayı, bu hafta 21-22 Eylül tarihlerinde halka arz olacak. 21-22 Eylül tarihlerinde talep toplayacak olan Simit Sarayı'na katılımın ne ölçüde olduğu merak ediliyor.

Bugün halka arz var mı? Borsa İstanbul pazarlarında işlem görebilmek için izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanarak şirket paylarının halka arz edilmesi ve Borsa kotuna alınması gerekmektedir. Halka arz takvimi her gün güncellenirken SPK tarafından izahnamesi onaylanan, ertelenen ve belli anlaşmalar sebebiyle iptal edilen halka arzlar mevcut. Taslakta bekleyen 60 taslak arz olduğu bilinmekte. Bu şirketler belli aralıklarda SPK tarafınca onaylanıp halka arz süreci başlayacaktır.

HALKA ARZ SONUÇLARI REEDER TEKNOLOJİ ve HATSAN

Geçtiğimiz hafta halka arz olan 3 şirketin talep toplama ve lot dağıtım işlemleri bitti. Yeni halka arzlara katılan yatırımcıların çokça sorduğu Hatsan halka arzı kaç lot verdi? Reeder Teknoloji kaç lot verdi? Adra GYO kaç lot verdi? İşte halka arz sonuçları:

Reeder Teknoloji halka arz sonucu 4.208.248 katılım ~ 44 Lot (409 TL)

HATSAN halka arz sonucu 3.735.310 katılım ~ 9 Lot (203 TL)

Halka arza katılımlar sonucundan Reeder Tekonoloji 44 lot verdi. Hatsan halka arzına katılımlar sonucu 9 lot verdi.