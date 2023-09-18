Banka promosyonu caiz mi? Diyanet ne diyor?

Banka promosyonu caiz mi konusunda Diyanet'in açıkladığı fetvaya geçmeden önce promosyon nedir bilmemiz gerekir. Banka promosyonu, işveren kurum, kuruluş veya şirket ile tercih edilen banka arasında, çalışanlarının maaşlarının belirli bir süre içerisinde seçilen bankaya yatırılması konusunda yapılan anlaşmayı ifade eder.

BANKA PROMOSYONU CAİZ MİDİR? İSLAM DİNİNE UYGUN MU?

Bankaların emekli, memur ve işçi maaşlarına göre çeşitli tutarlarda kampanyalar sunduğu banka promosyonları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Aynı maaşı alan memurlara farklı bankalar farklı teklifler sunuyor.

Bankaların promosyon vermelerindeki amaç, emeklilerin, memurların ve işçilerin maaşlarını işlemler için kendi finansal sistemleri içerisinde tutmak ve yeni müşteriler kazanmaktır. Bu sebeple bankalar maaş müşterilerine promosyonlar verirler.

BANKA PROMOSYONU HANGİ DURUMDA HARAM DEĞİL?

İslam'da tefecilik (faiz) ve tefeciliği içeren tüm işlemler haram (haram) kabul edilir. Tefecilik, ticarete ya da işçiliğe girişmeden paradan kazanç elde etmek olarak tanımlanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 275. ayetinde faizcilerin karşılaşacakları sonuçlar şöyle bildirilmektedir:

Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, ‘Alım satım da ancak faiz gibidir’ demeleridir. Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir, durumunun takdiri Allah’a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir.

DİYANET EĞER ŞUNU YAPARSANIZ CAİZDİR DEDİ!

Promosyon, kişinin bağımsız olarak çalıştığı kurum, kuruluş veya şirket ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonucu banka hesabına yatırılır. Bu teşviklerin ne yapılacağı ve nasıl kullanılacağı dini açıdan dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Kullanılmayan teşviklerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi veya insani yardım ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlara bağışlanması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Banka promosyonu almak caiz olmadığı gibi bankada bırakmak da uygun değildir. Bu nedenle bir hayır işi olarak ihtiyaç sahiplerine promosyonlar verilmeli ve bu yardımın karşılığında herhangi bir tazminat beklenmemelidir. Diyanet bu konuda şöyle diyor: