Saç yağlanması neden olur? Saç yağlanmasına kesin çözüm!

Saç yağlanması neden olur sorusu bu problemi yaşayan kişilerin cevabını fazlasıyla merak ettiği konulardan biri. Çünkü bu durum kişilere günlük hayatın yoğun temposunda vakit, enerji ve özgüven kaybettirmektedir. Saç yağlanmasının sebepleri, yağlanmadan kurtulma yollarını ve daha fazlasını sizler için yazımızda derledik.

SAÇ YAĞLANMASI NEDEN OLUR?SORUNU KÖKÜNDEN ÇÖZÜN!

Günlük hayatın koşturmacasında, yoğun mesai saatleri arasında kişiye iyi hissettiren en önemli şeylerden biri de saçlarının o günkü durumudur. Bu konu üzerine filmler bile yapılmış, saçlarınız istediğiniz gibi olmamış ve güzel gözükmüyorsa halk arasında kötü saç günü olarak adlandırılmış ve güne bir adım geride başladığımızı hissetmişizdir. Saçların ağırlaşmış, inik ve yapışık gözükmesine sebep olan en önemli etken saç yağlanmasıdır.

Saç yağlanması kişilerde moral bozukluğunun yanı sıra sıklıkla saç yıkamanın verdiği zaman kaybı ve hala temiz görünümlü bir saça ulaşamamanın verdiği sinir bozukluğuyla birlikte gelmektedir. Yağlanan saçı sıklıkla yıkamanın bu problemi çözeceği bilgisi doğru sanılan yanlışların başında gelmektedir. Çünkü saç yağlanmasının temel sebebi saç derisinin yağlanmasıdır. Bu durum fazla sebum üretilen ciltlerin yağlanmasına benzer. Saç derisindeki hücreler fazla çalıştığında saçın yağlanma oranı artar, bu sebeple saçı sıklıkla yıkamak saç derisindeki hücrelerin daha fazla çalışmasına ve saçın yağlanmasına neden olur. Ancak saçın yağlanmasının tek sebebi bu değildir. Saç yağlanması neden olur sorusunun cevabını sizler için listeledik.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Saç yağlanmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri de beslenme alışkanlıklarıdır. Sıklıkla yağlı yiyeceklerin tüketilmesi, yanlış beslenme tiplerinin uygulanması ve yetersiz ve dengesiz beslenme saçın yağlanma ihtimalini artırmaktadır.

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Saç yağlanması genetik faktörlere bağlı olduğu gibi çevresel koşullardan da büyük ölçüde etkilenmektedir. Değişen hava koşulları, hava kirliliği ve egzoz gibi gazlar ve tozlar saça yapışarak yağlanmayı artırmaktadır.

YANLIŞ KOZMETİK ÜRÜNÜ KULLANIMI

Saç yağlanmasının bir diğer etmeni de saça yanlış kozmetik ürün uygulanmasıdır. Saç tipine uygun olmayan kozmetik ürünlerinin kullanılması, seçilen ürün doğru olsa bile uygulama yönteminin yanlış olması, saçın yağlanmasına sebebiyet vermektedir.

SAÇA SIKLIKLA TEMAS ETMEK

Saça sürekli olarak dokunmak yağlanmayı büyük ölçüde artırmaktadır. Ayrıca saçın çok sıcak suyla ve çok sık yıkanması da yağlanmaya sebep olmaktadır.

SAÇ YAĞLANMASINDAN KURTULMANIN ÜÇ TEMEL YOLU!!

Saç yağlanması neden olur sorusunu sizler için cevapladık. İşte bu sorundan kurtulmak için üç altın tavsiye. Yine de unutmayın her saç özeldir ve gerektiğinde bir uzmana danışılmalıdır.