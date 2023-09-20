Kadınların her derdine deva hayıt tohumu! O hastalığın şifası çay...

Pek çok probleme iyi gelen hayıt tohumu şifasını daha önce duymamış olanlardansanız hiç vakit kaybeden bu tohumun farkına varmalısınız. Hayıt tohumu faydaları nelerdir, hamile kalmayı nasıl kolaylaştırır ve hayıt tohumu çayı nasıl içilir sizler için hazırladığımız yazıda!

GEÇMEYEN AĞRILAR YAŞAYANLAR DİKKAT! HAYIT TOHUMU FAYDALARI!

Hayıt tohumu mine çiçeğigiller familyasından çok yıllık tıbbi bitki türünün tohumudur. Hayıt bitkisi 1 ila 3 metre yüksekliğe ulaşabilmekte, çiçekleri pembe veya mavi renkte olmaktadır. Anavatanı Akdeniz ve Batı Kafkasya olan hayıt tohumu ülkemizde Anadolu bölgesinde yetişmektedir.

Halk arasında pek bilinmeyen hayıt tohumunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte bu şifalı tohumun faydaları:

Anne sütünün miktarını ve kalitesini artırır.

Ter bezlerini dengeleyerek terlemeyi düzenler ve azaltır.

Kadın hastalıklarının geçmesine yardımcı olur.

Kadınlarda hormonları dengeler ve kist oluşumunu önler.

Kadınlarda regl ağrılarını azaltır.

Bağırsakların çalışmasını hızlandırdığından kabızlık gibi sorunlara iyi gelir.

HAYIT TOHUMU HAMİLELİK SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIR!

Kadınlarda rahim içi kaslarını koruyan hayıt tohumu, hamilelik sürecinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Düşük riskini düşürdüğü için hamilelik sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Hamile kaldıktan sonra kullanımı hakkında ise kadınların doktorlarına başvurmaları önerilmektedir.

HAYIT TOHUMUNUN ÇAYI NASIL İÇİLİR!

Hayıt tohumunun çayı kadınlarda hormonları dengeler, baş ağrılarını azaltır, kilo vermeye yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Doğum sonrası ve özel bir ilaç kullanımı durumlarında bu çayın içilmesi konusunda doktora danışılmalıdır. Kemoterapi sürecinde hayıt tohumu tüketimi tehlikeli olmaktadır. Hayıt tohumu çayı için 1 çay kaşığı hayıt tohumu toz haline getirilir, yaklaşık 450-500 ml kaynatılmış suyun içine atılarak 5 dk demlendirilir.

