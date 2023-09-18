Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı açıklandı!

Emekli maaşlarının artış hızına ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre ekonomistler yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 67,22 olarak açıkladı. Bu öngörü doğrultusunda Ocak 2024 artışına ilişkin hesaplamalar da belirlendi!

Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı açıklandı!
emekli maaşı zammı geliyor
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Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı! Güncel emekli maaşları nasıl olacak? Son dakika SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde geldi! Bu yıl bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelecek yılın ilk yarısını kapsayan emekli maaşı oranı yüzde 39,61 olacak. Emeklilik zammı memur zammı esas alınarak hesaplandığında ve sosyal yardım payı uygulandığında yüzde 50'yi aşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur'un şu anda 7 bin 500 TL olan asgari emekli maaşı 10 bin TL'yi aşacak. Bu arada emeklilere ek emeklilik düzenlemesi kapsamında 3'üncü ikramiyeyle ilgili tartışmalar da sürüyor!

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BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

Emekli maaşı artışı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı üzere emekli maaşlarına en son zam yüzde 25'lik zamla Temmuz ayında yapılmıştı. Ancak ara zam nedeniyle Nisan ayında asgari emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkan emekliler bu zamdan yararlanamadı.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı geliyor

Bu noktada asgari emekli aylıklarına ilave bir artış beklentisi var. Peki SSK ve Bağ-Kur'un Ocak 2024'te asgari emekli maaşı ne kadar olacak?  Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler ayrıca şunları söyledi:

"Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

MEHMET ŞİMŞEK'İN ARDINDAN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi. AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için şöyle söyledi:

"Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."
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