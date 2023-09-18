Kira sözleşmesi yoksa ev sahibi evden çıkarabilir mi? Kiracının bu durumda hakları neler?

Kira sözleşmesi yoksa ev sahibi evden çıkarabilir mi konusunu hukuki açıdan detaylı bir şekilde inceliyoruz. Son zamanlarda ülkemizde kiracı ve ev sahibi ilişkileri ekonomik durumlardan dolayı epey gergin durumda. Gelin yasal haklarımıza göz atalım!

Kira sözleşmesi yoksa ev sahibi evden çıkarabilir mi? Kiracının bu durumda hakları neler?
Kira sözleşmesi yoksa ev sahibi evden çıkarabilir mi
Editör: Hasan Erdem Çelik

Kira sözleşmesi yoksa ev sahibi evden çıkarabilir mi sorusu kiracılar tarafından sıklıkla soruluyor. Kiralanan mülkteki hukuki haklarımızı nasıl korumalıyız ve kira sözleşmesinin önemi nedir detaylı  bir şekilde araştırdık. Kira sözleşmeniz olmadığında karşılaşacağını hukuki problemlere detaylı bir şekilde bakalım!

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KİRA SÖZLEŞMESİ YOKSA EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan problemler ekonominin kötüye doğru gitmesiyle çok daha fazla artış göstermekte. Bu artışa dur diyebilmek için yasal haklarımızı çok daha iyi bir şekilde bilmeliyiz. Kira sözleşmelerinin yapılması hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük önem arz etmekte. Kişiler arasında yapılan kiralama işleminin hukuki geçerliliğini sağlamak ileride taraflar arasında yaşanacak problemleri kolay bir şekilde çözecektir.

Kira sözleşmesi yoksa ev sahibi evden çıkarabilir mi

Peki ya kira sözleşmesi yoksa ev sahibi evden çıkarabilir mi konusuna değinecek olursak bunu detaylı bir şekilde konuşmamız gerekir. Kira ödeme dekontları, su, elektrik, doğalgaz abonelikleri, eve zarar verilmemiş olması gibi birçok durum ev sahibinin haklarını kısıtlayabilmekte ve kiracıya hak vermekte.

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMEM BİTTİ? EV SAHİBİ KİRACIYI EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık yapılan ve kiracı ile ev sahibi arasındaki hukuki hakları belirleyen sözleşmedir. Eğer bir evi kiralarken kira sözleşmesi yapmadıysanız ve kira sözleşmeniz yoksa ev sahibiniz sizi evden çıkarabilir mi konusuna şöyle değinmeliyiz. Eğer kira sözleşmeniz yoksa ancak düzenli olarak kira ödüyorsanız, evin elektrik, su, doğalgaz abonelikleri sizin üzerinizeyse o evde kiracı olduğunuzu yasal olarak kanıtlayabilirsiniz. Bu durumda 1 yıllık kira sözleşmeniz olmasa da aynı hukuki haklar sizin içinde geçerli olmaktadır.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

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Kira sözleşmesi yapmayı kesinlikle unutmamalıyız. Kira sözleşmeleri  yaparken hazırladığınız metinde haklarınızın korunduğuna dikkat etmelisiniz. Kira sözleşmesi yaparken bir avukattan hukuki bir gözle sözleşmeye bakmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca kira sözleşmeniz bittiğinde sözleşmeyi devam ettirip ettirmemek yine kiracının elinde bulunan bir haktır. Ev sahibinin sizi evden çıkarabilmesi için birkaç yol bulunmakta ancak bu yolların çoğu zor yollardır. Bu sebeple kesinlikle kira sözleşmenizi yapmayı unutmayın!

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