Depremzede kira yardımı ayın kaçında yatıyor konusunda yüzlerce soru geliyor. 6 Şubat depreminin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremzede vatandaşlara 15.000TL taşınma yardımı yapılacağı açıklandı. Ayrıca aylık olarak kira yardımı açıklanacağı söylendi. Yardımlar ise Ziraat Bankası üzerinden ödeniyor.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Depremzede kira yardımları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teknik ekiplerin incelemesi sonucunda yıkık veya hasar almış evlerin tespiti yapılarak ev sahiplerine yapılıyor. Kira yardımları 3000TL ile 5000TL arası değişiyor. Ayrıca kira yardımının yanında 15.000TL'de taşınma yardımı yapılıyor. Yardımlar Ziraat bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Depremzede kira yardımı her ayın 25'inde Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır. Ayrıca E-Devlet üzerinden adınıza yapılan Afet Barınma yardımlarını sorgulayabilirsiniz.