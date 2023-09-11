Kiraya çıkacaklar dikkat! Kira sözleşmesi kaç yıllık yapılır?

Kiraya yeni çıkacak kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem arz eden bir konu var. Kira sözleşmeleri kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmaya dayanarak yapılan hukuki belgelerdir. Kira sözleşmesi kaç yıllık yapılır? konusunda birçok kişi bilgi sahibi değil. Bizde sizler için detaylı bir şekilde bahsettik!

KİRA SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK YAPILIR?

Kira sözleşmesi yaparken kırtasiyeden alacağınız veya internetten bulacağınız önceden hazırlanmış sözleşmeleri kullanabilirsiniz. Ancak kiralamada vurgulamak istediğiniz spesifik noktalar varsa hem kiracının hem de mülk sahibinin kabul edeceği özel bir sözleşme de hazırlanabilir. Bir gayrimenkulün kiralanması sırasında mülk sahibi ile kiracı arasında yapılan yazılı sözleşmelere kira sözleşmesi denir.

Türk Borçlar Kanunu'nun 299'uncu maddesine göre düzenlenen kira sözleşmeleri hem kiralayanın hem de kiracının mağdur olmaması ve olası sorunların kolaylıkla çözümlenebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıl yapılan sözleşmelerdir. 1 yıldan daha uzun sözleşmelerde yapılabilir ancak minimum 1 yıldan az sözleşme genellikle yapılmaz.

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ BİTİNCE EV SAHİBİ KİRACIYI EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Kira sözleşmeleri kiracı ile ev sahibi arasında olan anlaşmaların yazılı hale getirildiği belgelerdir. Kira sözleşmeniz yoksa veya süresi bittiyse ev sahibinin sizi evden çıkarma hakkı asla doğmaz. Yasal olarak ev sahibinin sizi çıkarabileceği konular dışında çıkarma hakkı yoktur. Eğer siz kiranızı düzenli olarak ödüyorsanız ve eve herhangi bir zarar verme durumunuz yoksa ev sahibi belli başlı konular dışında sizi çıkaramaz.

KİRA SÖZLEŞMESİ YOKSA NE OLUR?

Kira sözleşmesi yoksa herhangi bir şey olmaz. Yasal olarak elinizde olan kurallara tabi tutularak kira sözleşmeniz varmış gibi kabul edilir. Kira sözleşmeleri kiracı veya ev sahibi ek maddeler eklemek isterse diye yazılı olarak yapılan belgelerdir. Eğer yazılı bir kira sözleşmeniz yoksa endişelenmeniz gereken bir durum bulunmamaktadır.