Kira sözleşmeleri hem ev sahipleri hem de kiracıların yasal haklarını korumak için çok önemlidir. Bu sebeple bir ev veya iş yeri kiraladığınızda hızlıca yazılı bir kira sözleşmesi yapmanız tavsiye edilir. Ancak şu anda halihazırda bulunduğunuz kira mülkünde yazılı bir kira sözleşmeniz yoksa bu sizin açınızdan sorun yaratır mı? Kira sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı? gelin birlikte inceleyelim.

KİRA SÖZLEŞMESİ YAZILI OLMAK ZORUNDA MI? SÖZLÜ SÖZLEŞMELER GEÇERLİ OLUR MU?

Türkiye Cumhuriyeti Borçlar Kanununa göre bir kira sözleşmesinin geçerliliği için zorunlu bir şekil şartı gerektirmez. Bu nedenle yazılı veya sözlü olarak yapılmış olması fark etmez. Sözlü kira sözleşmeleri fiili uygulama ile kanıtlanırsa geçerlidir. Ancak ileride çıkabilecek ihtilaflar açısından, ispatı kolaylaştırdığı için kira sözleşmelerinin yazılı olarak düzenlenmesi tavsiye edilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ YOKSA NE OLUR?

Kira sözleşmesi yoksa ne olur gibi durumlarda başınıza neler gelebileceğini detaylı yazmıştık. Ayrıca genel bir kural olarak bazı kira sözleşmeleri yasal düzenlemeler nedeniyle şekil şartına tabi olsa da bir kira sözleşmesinin geçerliliği şekil şartına bağlı değildir. Şekil şartına tabi olan sözleşmeler, kesinlikle yazılı şekil şartına uygun olarak akdedilmelidir. Yazılı şekle tabi olan kira sözleşmeleri şunları içerir:

Tazminat karşılığında fikir ve sanat eserlerine ilişkin devir sözleşmeleri

Kamu tüzel kişilerine ait taşınmazların kiralanmasına ilişkin sözleşmeler

Uçakların kiralanmasına ilişkin anlaşmalar

Benzer şekilde kira sözleşmeleri adi şekilde düzenlenebileceği gibi noter huzurunda da düzenlenebilir. Alternatif olarak, harici olarak hazırlanıp noter tarafından onaylanabilirler. Olağan şekilde düzenlenen kira sözleşmeleri ile noter tarafından düzenlenen kira sözleşmeleri arasındaki en önemli fark, noter tasdikli kira sözleşmelerinde imzaya itiraz edilse dahi yargı mercilerince kabul edilmeyecek olmasıdır. Diğer bir deyişle noter tarafından tasdik edilen kira sözleşmelerinde imzaya itiraz mümkün değildir.

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kira sözleşmesi kiralanan bir mülkün sahibi ve kiralayan kişi arasında yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler her iki tarafında yasal haklarının korunabilmesi için önemlidir. Bu sebeple herhangi bir kiralama yapan kişilerin kira sözleşmesi hazırlamalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz.