1 yıllık kira sözleşmesi yenilenmezse ne olur? 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? gibi sorular son zamanlarda ev sahipleri ve kiracıların aklında çıkmıyor. Daha öncede çok defa sorulan Kira sözleşmesi yoksa ne olur? sorusunu cevaplamıştık. Kiraya çıkmadan önce 1 yıllık kira sözleşmenizi yapmayı asla unutmayın.

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENMEZSE NE OLUR?

Ev sahibi, kira sözleşmesinin sona ermesine dayanarak kiracıyı tahliye edemez. Belirli süreli kira sözleşmelerini süre sonunda feshetme hakkı kiracıya aittir. Örneğin, 1 yıllık bir kira sözleşmesinin sonunda ev sahibi, kiracıdan mülkü veya mülkü terk etmesini isteyemez. Kiracının tahliyesi, ancak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi ve müteakip maddelerinde sayılan özel kanuni tahliye sebeplerinin varlığı halinde gerçekleşebilir. Bu maddeler, kiracının hangi hal ve usullerde tahliye edilebileceğini belirtir. Türk hukuku, kira sözleşmesinin feshi konusunda kiracı lehine tavır almaktadır.

KİRACI MÜLKÜ HANGİ HALLERDE BOŞALTMALI?

Kiracının kiralık mülkü boşaltma süresi, kira sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına bağlıdır. Kira sözleşmesi belirli süreli ise, süre sonunda kira sözleşmesini feshetme hakkının yalnızca kiracıya ait olduğu vurgulanmalıdır. Kira süresi sona erdiğinde ev sahibi, yalnızca kira süresinin sona erdiği gerekçesiyle kiracıyı tahliye edemez. Ancak, yasada belirtilen belirli koşulların varlığı halinde, ev sahibi kiracıyı kiralık konuttan tahliye edebilir.

KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLEBİLİR?

Kira sözleşmesinin türüne ve kanunda belirtilen şartlara göre kiracının tahliyesi değişiklik arz edebilir. Ancak kiracının tahliyesi sadece kira süresinin bitmesine bağlı olarak mümkün değildir. Kiracı ancak kanunda belirtilen sebeplerden birinin varlığı halinde tahliye edilebilir ve bu tahliyenin kanunda belirtilen ihbar süreleri içinde yapılması gerekir.

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ BİTİNCE EV SAHİBİ KİRACIYI ÇIKARABİLİR Mİ?

Sıkça sorulan bir başka soru ise 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Türk Borçlar Kanunu'ndaki maddelere göre, genellikle 1 yıllık kira sözleşmeleri olarak görülen belirli süreli kira sözleşmelerinde, süre sonunda kira sözleşmesini feshetme hakkı kiracıya aittir. Ancak geçerli sebepler varsa ev sahibi kiracıyı kiralık konuttan tahliye edebilir.