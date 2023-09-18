Sinan Yılmaz kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?

Karadenizli şarkıcı Sinan Yılmaz'ın "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olmasıyla hayatı merak konusu oldu. "Kolbastı" şarkısıyla önemli bir çıkış yakalayan ve yeni bir akım başlatan Sinan Yılmaz evli mi? Kaç yaşında? Aslen nereli? Şimdiye dek hangi şarkılar çıkardı? gibi birçok soruyu gelin birlikte detaylandıralım!

SİNAN YILMAZ KİMDİR? NE İŞ YAPIYOR? ASLEN NERELİ?

Sinan Yılmaz, 1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu ve 6 yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı'na taşınarak ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lisenin ikinci yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak müzik eğitimi aldı. Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz, ağabeyi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi aldı ve kariyerine devam etti.

Almanya'da bir grup kurarak partilerde, düğünlerde ve festivallerde sahne aldı. 1989 yılında "Sevgi Dünyası" adlı ilk kasetini çıkararak müzik sektörüne ilk adımlarını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" adlı ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkardı.

BİRÇOK PROGRAMDA YER ALDI!

En son "Şarkılar Bizi Söyler" adlı programda yer alan Sinan Yılmaz ara ara televizyon programlarında yer almakta ve seyirciyle buluşmaktadır. "Kralını Tanımam" parçasından sonra müzik sektörüne ara veren Yılmaz, ancak 2004 yılında çıkardığı "Sende Kaldı" adlı albümüyle müzik piyasasına büyük bir geri dönüş yaptı ve büyük ses getirdi. Bu albümde yer alan "Kolbastı" şarkısı, Karadeniz ve Türkiye genelinde gençlerin benimsediği Kolbastı'nın yeniden canlanmasına yol açtı. Özellikle Trabzonspor futbol maçlarından sonra icra edildiğinde trend bir dans olmaya devam ediyor.

SİNAN YILMAZ'IN ŞARKILARI

Sinan Yılmaz kariyeri boyunca birçok işe imza attı. Aşağıdaki şarkılar Sinan Yılmaz'a ait: