Buğday fiyatları açıklandı! En düşük 6,70 TL alınacak

Uşak Ticaret Borsası (UTB) buğday fiyatlarını açıkladı.

Buğday fiyatları açıklandı! En düşük 6,70 TL alınacak
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

BUĞDAY FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI!

Ürün

En Düşük (Lira)

En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 6,70 7,00
Ekmeklik buğday 5,60 5,70
Yemlik buğday 5,50 5,70
Yemlik arpa 5,50 5,60
Nohut 21,00 22,00
Beyaz haşhaş 75,00 77,00
Mavi haşhaş 75,00 77,00
Sarı haşhaş 75,00 77,00
Susam 54,00 55,00
Aspir 6,00 6,20
Yağlık ay çekirdeği 9,00 11,00

Kaynak: Anadolu Ajansı

# buğday # uşak # fiyat
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