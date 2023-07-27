Bunaltıcı sıcaklık rekoru! İstanbul'da tarihi sıcaklık...

İstanbul, son zamanların en sıcak gününü yaşarken, sıcak hava dalgası etkisini artırarak kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkarken, bazı bölgelerde sıcaklık 37 dereceyi aşıyor ve hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkıyor. Sahiller, parklar ve şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlenirken, nem oranının yüksekliği nedeniyle etkisi daha da hissediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKAN SICAKLIK KENTTE SORUN YAŞATTI

İstanbul'da sıcak hava dalgası nedeniyle mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık, özellikle açık alanlarda yaşamı zorlaştırıyor. Şile'de 43,2, Eyüpsultan'da 41, Pendik/Ömerli Barajı'nda 40,6, Sancaktepe'de 40 ve Tuzla'da 39,9 derece ölçüldü. Kentte nem oranının yükselmesiyle birlikte, bunaltıcı sıcaklık İstanbulluları etkisi altına aldı. Özellikle Mecidiyeköy meydanında banklar boş kaldı.

İSTANBUL'DA SICAKLIK REKORUNA YAKIN DEĞERLER

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün ölçülen sıcaklık değerleri, daha önce tarihi rekor olarak kaydedilen 40.6 dereceyi yakın değerlerde seyrediyor.