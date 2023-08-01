Bursa yanıyor! Onlarca araç ve yüzlerce personel yangını durdurmak için sevk ediliyor

Bugün saat 16.00 sıralarında Bursa ili İnegöl mevkiisinde çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor. İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik ve kumaş fabrikasında çıkan yangın sürmeye devam ediyor.

BURSA'DA YANGIN 7 SAATTİR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Alevler 4 fabrikayı sararken, ardından kontrol altına alınamayıp rüzgarın etkisi ile 6 fabrikaya daha sıçradı. Yaklaşık 7 saattir devam eden yangına karadan 150 itfaiye aracı ile 300 personel müdahale edilmeye çalışılıyor.

HAVANIN KARARMASI İŞLERİ DURDU

Havanın kararması ile birlikte 4 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı müdahaleyi durdurdu. Yangın söndürme çalışmasına polis ve jandarma ekiplerinin TOMA araçları da destek veriyor. Çevre illerden takviye istendi.

Detaylar gelmeye devam ediyor..