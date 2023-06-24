Kadirov'dan Putin'e "Yanındayız!" mesajı

Vladimir Putin'in "Şimdi birlik olmalıyız" açıklamasının ardından Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov, isyanın bastırılması gerektiğini ifade ederken şunları kaydetti:

- Çeçen Cumhuriyeti'ndeki Savunma Bakanlığı ve Rosgvardiya’ya bağlı Çeçen askerler şimdiden gerilim bölgelerine doğru yola çıktı. Rusya'nın birliğini korumak ve devletini korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalı ve bu sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız