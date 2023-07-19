Çocukları Barbie ile hedef aldılar! Sinema yoluyla LGBT dayatması

Batı'nın LGBT dayatması bir kez daha gündeme getiriliyor. Üstelik hedefte çocuklar var! 21 Temmuz'da tüm dünyada gösterime girecek 'Barbie' filmi, LGBT oyuncularıyla dikkat çekti.

Oyuncak firması Mattel’in 2022’de Barbie bebek ve aksesuarlarının satış toplamı 1 buçuk milyar doları bulmuştu. Film yapımcısı Warner Bros., 100 milyon dolarlık yeni Barbie filmi ile söz konusu pazara dahil oluyor. Filmin, 450 milyon dolardan fazla hasılat yapacağı tahmin ediliyor.

GOOGLE VE BURGER KING KAMPANYAYA DAHİL OLDU

Film gösterime girmeden önce farklı platformlardan Barbie filmine yönelik reklamlar yapılmaya başlandı.

Kampanyaya, Google, Burger King dahil oldu. Barbie’nin şeker pembesi dünyası, Google arama motoruna girdi. Burger King, filme özel pembe menu üretti. Giyim markaları da serilerine Barbie hatırlatmalarını ekledi.

"BU HİKAYEYİ LGBTQIA+ TOPLULUĞUNU GETİRMEDEN ANLATMAMIZA İMKÂN YOK"

Dünyada, Barbie çılgınlığı alıp başını giderken işin bir diğer boyutu yabancı basına yansıdı.

Filmin yönetmeni Greta Gerwig, filmde lezbiyen, gay ve transseksüel oyuncuların bilinçli olarak tercih edildiğini açıkladı. Greta Gerwig açıklamasında, "Barbie evreninin kapılarını açıyoruz… Bu hikâyeyi LGBTQIA+ topluluğunu getirmeden anlatmamıza imkân yok. Mattel'in bugün var olan tüm farklı Barbie ve Ken'lerle yarattığı çeşitliliği temsil etmek bizim için önemliydi." dedi.

Filmin konusu sinema eleştirilerinin yer aldığı internet sitelerinde şöyle yer aldı:

- Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikâyesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın ‘mükemmel kadın’ imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla gerçek dünyaya yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, kendi evinde dışlanmasına neden olan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Ken ise bu yolculuktan onu vazgeçirmek ister.

LGBT ÖRGÜTLERİNDEN FİLME DESTEK

Warner Bros., film hakkında ayrıntı vermiyor. Ancak oyuncularının, LGBT etkinliklerinde filmi tanıtması Barbie’nin bu kez LGBT dayatmasında rol oynayacağını akıllara getiriyor.

Los Angeles’te LGBT örgütleri tarafından düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde dev Barbie Platform üzerine çıkan oyuncular, LGBT bayrağında yer alan renklerin kullanıldığı aksesuarlarla dikkat çekti. Platformun üzerinde ise filmin 21 Temmuz’da gösterime gireceği yazıyordu. ABD’de LGBT örgütleri filme toplu halde gitmeye hazırlanıyor.

Filmde lezbiyen oyuncu Kate McKinnon, saçları kısacık ve eğreti şekilde kesilmiş, yüzü keçe kalemlerle boyanmış sıra dışı bir Barbie bebeği canlandırıyor. Bazı yorumculara göre McKinnon’un oynadığı ‘tuhaf Barbie’ aslında biyolojik cinsiyete karşı bir tür başkaldırı. Fragmanda yer alan Barbie’nin hemcinsiyle uzun ve derin bakışmalarını içeren bir sahne de filmde Barbie’nin lezbiyen bir karakteri canlandırdığı yorumlarına neden oldu.

"LGBTQ+ PARTİSİ"

Out Magazin adlı dergi geçen hafta yayımlanan sayısında kapağını filme ayırdı. ‘Barbie Bir LGBTQ+ Partisidir, Out'un Kapak Yıldızlarını Doğrulayın’ başlıklı yazıda, Yönetmen Greta Gerwig’in Barbie'yi yönetmeye ve senaryoyu Noah Baumbach'la birlikte yazmaya başladığında, LGBTQ + içermesinin bir gereklilik olacağını bildiği ifade edildi.

Filmin LGBT oyuncuları Hari Nef, Scott Evans ve Alexandra Shipp dergi için kapak fotoğrafı çektirdi. Transseksüel oyuncu Hari Nef, “Barbiler birer oyuncak bebek, insan kadın değiller. Cinsel organları yok.” dedi. Nef, bu oyuncakların cinsel organları olmayan gerçek bebekler oldukları için filmin, trans kadınlara sunacağı çok şey olduğunu düşünüyor.

Kaynak: aydinlik.com.tr