Cübbeli Ahmet Şırnak'taki FETÖ'ye Dikkat Çekti! "Şırnak Üniversitesi'ni FETÖ'cüler Basmış"

Vatan Partisi'nin, Şırnak'taki FETÖ yapılanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar devam ediyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasını ve bu yapılanmayla ilgili olduğu öne sürülen Abdurrahim Alkış'ın faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran açıklamalara, Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de sessiz kalamadı. Ünlü, yaptığı konuşmada, "YÖK'te sıkıntılar var. Şırnak Üniversitesi'ni FETÖ'cüler basmış" diyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Mahmut Ünlü Şırnak'taki FETÖ Yapılanmasına Dikkat Çekti

Ünlü, Anayasa Mahkemesi'nin PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin hesaplarına konulan blokenin seçim öncesi kaldırılması kararını eleştirerek, "YÖK'te çok sıkıntı var. Anayasa Mahkemesi'ni görüyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nde çok sıkıntı var. Anayasa Mahkemesi teröristlere 560 milyon TL verdi. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. Ünlü, konuşmasının devamında Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti. Ünlü, "Şimdi Şırnak Üniversitesi'nin FETÖ'cüler basmış. Bütün kuluçka bölgesi Şırnak. 300 kişiden 190'ı FETÖ'cü şu an da. Hepsi kayıtlı ancak kendilerini gizlemek için bir sürü yapmışlar" dedi. Ünlü sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- 15 Temmuz'dan sonra Tayyip Bey'e dualar düzenlemişler, FETÖ'ye lanetler okumuşlar halbuki FETÖ'cüler kendileri. Kendilerini de bilerek haber yapmışlar ki, 15 Temmuz'dan sonra birisi bir şey dediği zaman "Olur mu bak ben böyle böyle sövdüm" diyebilmek için. Zaten FETÖ'de izin vermişti. İstediğiniz gibi sövebilirsiniz, yeter ki davayı yürütün demişti. İşte bunlar böyle takiyeci. Ortalık karışık, daha da karışılacak.

"Ordu Bu İşlerde Her Zaman Erken Toplandı"

Ahmet Mahmut Ünlü, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamalarını hatırlattı. Ünlü, konuşmayı çok beğendiğini ifade ederek şunları söyledi: