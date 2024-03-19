Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale etkinliğinde Batı'ya mesaj verdi!

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, yurt genelinde kutlandı. Çanakkale şehitleri, törenlerle anıldı. Büyük Zaferin yıldönümünde, milli teknolojiyle donatılan Türk Donanması da Çanakkale Boğazı'nda gövde gösterisi yaptı.

Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı nedeniyle çok sayıda tören yapıldı. Törenlerin en önemli adresi kuşkusuz Çanakkale oldu.

Mehmetçik Abidesi'nde yapılan törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

"Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi sabote edenler bunlardı. Milletimize zulmedenler bunlardı. Yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratını değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu anladılar."

Erdoğan, Türkiye'nin Çanakkale'de olduğu gibi bugün de sinsi saldırılara karşı mücadele yürüttüğünü vurguladı.

"Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de verdiğimiz mücadeleyi bugün de sinsi saldırılarda veriyoruz. Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz son 10 yıldaki saldırılara bakınca maskeleri kaldırdığınızda aynı yüzleri görüyoruz."

Konuşma sonrası Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri Çanakkale Boğazı'nda gövde gösterisi yaptı. Bir yanda denizde TCG Anadolu , TCG İstanbul Fırkateyni, TCG Büyükada, TCG Sancaktar, Piri Reis, diğer yandan ise semalarda Solotürk göz doldurdu.

Çanakkale'deki törenlerin yanı sıra İstanbul, Afyonkarahisar, Erzincan gibi Türkiye'nin birçok noktasında da 18 Mart için törenler yapıldı.

Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Girne'deki Boğaz Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.