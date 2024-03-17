MSB'den duygulandıran 18 Mart etkinliği! Bakan Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için kutlamalar başladı. İlk tören için Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğini yaptı. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılığa dikkat çekti.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı. 18 Mart için özel hazırlanan video gösterimi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Mehteran Birliği Komutanlığı ile Armoni Mızıkası Komutanlığı ise coşkulu sahne gösterisiyle hafızalara kazınan türküleri seslendirdi. TRT sanatçıları da bu konserdeki yerini aldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınırda ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına dikkat çekti.

"Güçlü bir orduya sahip olmayan ülkelerin dünyada söz sahibi olabilmeleri mümkün değildir. Terörün kaynağında yok edilmesi stratejisiyle sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz."

Törende Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası Derde Öztürkmen de bir konuşma yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Milli Savunma Bakanlığı # 18 mart # 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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