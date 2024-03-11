3 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonun detaylarını açıkladı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. MSB'den yapılan açıklamada 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonun detaylarını açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından yeni bir gelişme de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde yaşandı.

Bölgede, saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde teröre ağır darbe!Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde teröre ağır darbe!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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