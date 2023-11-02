Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk Devri' temasıyla Astana’da 2 gün sürecek zirveye katılacak.

Kazakistan temaslarında Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

Zirvede, Teşkilatın dönem başkanlığı Özbekistan'dan Kazakistan'a devredilecek. Zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Ayrıca küresel ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.