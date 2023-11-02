Kredi Kartında Borçluluk Oranı Yüzde 180 Arttı

Ekonomik krizin faturası sırtına yüklenen vatandaş, kredi kartına sarılıyor. Kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 arttı. Kartlı ödemeler eylülde 807,7 milyar liraya yükseldi.

Kredi Kartında Borçluluk Oranı Yüzde 180 Arttı

Borcu borçla kapatan vatandaş kredi kartına yükleniyor. Kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 arttı. Yılın 9 ayında borçluluk oranı 975,8 milyar liraya tırmandı.

Verileri Bankalararası Kart Merkezi paylaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 807,7 milyar lira oldu.

Türkiye'de kredi kartı sayısı 112,7 milyon, banka kartı sayısı 184,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 84,5 milyon adede ulaştı.

Toplam kart sayısı ise 381,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

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