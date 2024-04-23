Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kendisine yöneltilen "Özgür Özel ile görüşecek misiniz?" sorunu yanıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benimle görüşme talepleri oldu. En kısa zamanda görüşmeyi de gerçekleştireceğiz. Burada ayak üzere olmaz." cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM resepsiyonunda bir araya geldiler.