Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan; baharın müjdecisi nevruzun, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir bölgede kutlandığına dikkati çekti.

Mesajında, "Yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum.



Orta Asya’dan Balkanlar’a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/KFen8je39X