Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden kişi tutuklandı! Ses taklidiyle dolandırıcılık yapıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek dolandırıcılık yapan kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişinin belirlenmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çalışma başlatılmıştı.

Zanlıyı takibe olan MİT, dolandırıcının kimliğini ve konumunu tespit etmişti. Şüpheli, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak, dün emniyet birimlerine teslim edilmişti.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

MİT, tarafından yakalanan şüpheli Fatih Emre H.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanma istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli Fatih Emre H'nin savcılıktaki ifadesinde, kendisini Cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı, konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine dönüştürerek kişilerden menfaat elde etmeye çalıştığı yönünde ikrarda bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Fatih Emre H'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.