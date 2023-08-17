Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık! MİT kıskıvrak yakaladı

Yapay zeka yöntemini kullandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etti, pek çok iş insanını dolandırdı...

10'dan fazla telefon numarasıyla iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayan bir şahıs, yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullandı.

Miilli İstihbarat Teşkilatı'nın titiz çalışmaları sonucunda yapay zekaya başvurup dolandırmaya çalışan şahısın kimlik ve konum bilgisi tespit edildi.

Siber Güvenlik birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu kişi kıskıvrak yakalandı...

Dolandırıcı emniyet güçlerine teslim edildi.