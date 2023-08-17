Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılık! MİT kıskıvrak yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden bir kişi iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak dolandırmaya çalıştı. Şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatı titiz çalışmaları sonucu yakalandı.
Yapay zeka yöntemini kullandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etti, pek çok iş insanını dolandırdı...
10'dan fazla telefon numarasıyla iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayan bir şahıs, yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullandı.
Miilli İstihbarat Teşkilatı'nın titiz çalışmaları sonucunda yapay zekaya başvurup dolandırmaya çalışan şahısın kimlik ve konum bilgisi tespit edildi.
Siber Güvenlik birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu kişi kıskıvrak yakalandı...
Dolandırıcı emniyet güçlerine teslim edildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi