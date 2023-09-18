Cumhuriyet Gazetesi'nden LGBT savunması!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vatan Partisi Genel sekreteri Özgür Bursalı, "Safları açık, ABD'nin LGBT bayrağını sallıyorlar. " ifadelerini kullandı.

''Cumhuriyet Gazetesi, LGBT dayatmasına karşı her kesimden binlerce insanın katılımıyla yapılan mitingden rahatsız. Safları açık, ABD'nin LGBT bayrağını sallıyorlar. Ciğerleri, bilinçleri, yürekleri bu milletten kopmuş.''

CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN LGBT SAVUNMASI!

''O mitingde insanlığın, ailemizin, evlatlarımızın ve Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'nin bağımsızlığı ve emperyalizme karşı mücadelesi var. Dayatılan çürümeye, bireycileşmeye karşı halkımızın özlemleri ve faziletleri var. Cumhuriyetimizin kadınıyla erkeğiyle inşa ettiği başı dik ve özgür topluma savaş açıyorlar.

Özeti, Atatürk'e "Atatürk'le," Cumhuriyete, "Cumhuriyet" adıyla bayrak açıyorlar.''