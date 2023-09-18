Çocuğunun Avrupa'da nasıl LGBT dayatmasına maruz kaldığını anlattı!

Batı'nın LGBT dayatmasına karşı her kesimden vatandaş; çocuklarımız, ailelerimiz ve insanlık için buluştu. Yurt dışında yaşadığı dönemde çocuğu anaokulunda LGBT dayatmasına maruz kalan bir iş insanı da Büyük Aile Buluşması'na videolu mesaj gönderdi ve yaşanılanları anlattı.

Çocuğunun Avrupa'da nasıl LGBT dayatmasına maruz kaldığını anlattı!

Aileler LGBT propagandasının yasaklanması ve Batı'nın cinsiyet dayatmasına karşı yasal tedbir alınmasını talebiyle İstanbul Saraçhane'de bir araya geldi.

Büyük Aile Buluşması'nda onlarca konuşmacı ve binlerce aile 'LGBT dayatmasına dur!'' demek için bir araya geldi. Etkinliğe video mesaj yoluyla katılan bir babanın anlattıkları büyük dikkat çekti.

Yurt dışında yaşadığı dönemde çocuğu anaokulunda LGBT dayatmasına maruz kalan bir iş insanı Avrupa'da yapılan uygulamaları anlattı.

İsmini gizleyen iş insanı baba, cinsiyet odaları adı altında çocukların nasıl istismar edildiğinden de bahsetti.

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# Büyük Aile Buluşması # lgbt # avrupa
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