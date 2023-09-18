LGBT flamasını çöpe attı! ABD'li anneden dayatmaya tepki

Küresel emperyalizmin ideolojik ve kültürel saldırısı olan LGBT dayatmasına karşı tüm dünyada tepkiler yükseliyor.

LGBT lobisinin en etkin olduğu ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de aileler, çocuklarını korumak için kamusal alanlara kadar sokulan LGBT dayatmalarına karşı direniyor.

ABD'li bir anne, okulda tarih dersi sırasında duvara LGBT flaması asılmasına tepki gösterdi. Sınıfa giren kadın LGBT flamasını indirip çöpe atarken, öğretmene de "Ben vergimi bunun için ödemiyorum. Size tarih anlatmanız için para ödüyoruz." diye ekledi.

TRUMP'TAN BIDEN'IN POLİTİKALARINI TERSİNE ÇEVİRME SÖZÜ!

ABD Başkanı Joe Biden, LGBT haklarını korumak üzere adımlar atmasıyla dikkat çekiyor. Haziran ayında Beyaz Saray’ı LGBT onur ayı etkinliklerine açan Biden, topluluğun haklarını korumak için ekonomik yaptırımları kapsayan bir muhtıraya da imza atmıştı.

Yeniden adaylığını açıklayan Eski ABD Başkan Donald Trump ise, "Tanrı iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" diyerek Biden'ın politikalarını tersine çevirme sözü veriyor.