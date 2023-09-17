Tunç Soyer'den LGBT dayatmasına destek

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, LGBT bireylerin oluşturduğu 'Kaos GL' kanalına konuştu. LGBT'liler için 'hak mahrumiyeti yaşayan vatandaşlar' ifadesini kullanan Soyer, belediyenin bu konu hakkında bir daire başkanlığı olduğunu belirtti.

Tunç Soyer'den LGBT dayatmasına destek
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Tüm Türkiye İstanbul'un Saraçhane meydanında LGBT dayatmasına karşı tek yürek olmuşken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise LGBT'lilerin oluşturduğu KaosGL.org internet gazetesinin YouTube kanalına konuk oldu.

“Büyük Hayat Buluşması” başlığıyla yapılan canlı yayında konuşan Soyer, “Bu nefret söylemi ve korku iklimi LGBTİ+ vatandaşlarımız için kabul edilebilir değil. Bu toplum ne kadar ayrışırsa o kadar kaybediyor, eksiliyor yoksullaşıyor." dedi. 

İZMİR'DE LGBT'LİLER İÇİN DAİRE BAŞKANLIĞI KURULMUŞ!

LGBT dayatmasında âdeta hız kesmeden ilerleyen Soyer, İzmir'de LGBT'li bireylere hizmet eden bir daire başkanlığının dahi kurulduğunu şu sözlerle ifade etti:

- Bizim Türkiye’de ilk kez kurduğumuz bir daire başkanlığı var. Kentsel Eşitlik ve Adalet Daire Başkanlığı. Bu toplumda ayrımcılığa uğrayanlar için kurduğumuz daire başkanlığı. Bu başkanlıkta, hak mahrumiyeti yaşayan vatandaşlar için gayret ediyor arkadaşlarımız. İzmir’de LGBTİ vatandaşlarımız için bir daire başkanlığı var. Her türlü sorunu için bu arkadaşlarımız bu daire başkanlığına gelebilirler.
Binlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dediBinlerce kişi LGBT dayatmasına "dur" dediYurt

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