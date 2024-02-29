DEM Parti'den Eskişehir'den Milletvekili adayı olmuştu! O isim terör örgütü üyesi olmaktan hapis cezası aldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti (Yeşil Sol Parti)'nin Eskişehir'de milletvekili adayı olarak gösterdiği Muslum Koyun, terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve terör örgütü MLKP'ye yönelik başlatılan soruşturma sonrası açılan davaya Muslum Koyun avukatlarıyla katıldı. Mahkemede suçları reddeden Koyun, "Yaptığım faaliyetler dernek bünyesindedir. MLKP ile bir bağlantım yoktur. Bu kentte öğrenciyim, bu kenti tanıyorum. Bu kentte devrimcilik yapıyorum. Yaptığım bütün faaliyetler yasalara uygundur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diyerek kendini savundu.

Mahkeme, savunmasının ardından Koyun'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Başka bir dosyadan tutuklu bulunan Muslum Koyun'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

MLKP OPERASYONU

Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde geçen yıl 30 Nisan'da, eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde 3'ü Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Yeşil Sol Partiden Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından 10 şüpheli hakkında ayrı iddianame düzenlenmiş, hakkında 115 sayfalık iddianame hazırlanan Muslum Koyun için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 8 aylık tutukluluğun ardından avukatının itirazı üzerine ara kararla tahliyesine karar verilen Koyun, bu süreçte tutuksuz yargılanmıştı.