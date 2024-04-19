Dışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediği iddialarının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, son gelişmelerin kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğu belirtilerek tüm taraflara çağrıda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'nün bulunduğu İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. Amerikan medyası da ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin yaşanan son gelişmelerin kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğu belirtilerek, taraflar daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet edildi.

Dışişleri Bakanlığından bölgedeki son gelişmeler hakkında yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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