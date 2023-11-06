Diyanet-Sen'den Blinken'a Tepki: "İşte Burası Katliamlar Yuvası"



Diyanet-Sen üyeleri İsrail’in saldırılarını ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye ziyaretini ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.



Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen adına açıklamayı Genel Başkan Ali Yıldız yaptı. Yıldız, İsrail’in Filistin ‘i işgalindeki asıl sorumlunun ABD olduğunu vurguladı.





- Siyonist devletin işgalinin arkasında da, Bugün yaşanan vahşetin, katliamların, soykırımın arkasında da Batılı suç ortaklarıyla birlikte ABD var. +++ Dökülen her gözyaşında en büyük suçlu ABD ve batılı müttefikleridir. Soykırıma destek için İngiltere’yle birlikte uçak gemilerini, savaş uçaklarını gönderen de ABD.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap liginin Filistin’de yaşananlarla ilgili somut adım atmamasına da tepki gösterdi. Yıldız, bu teşkilatların öldüklerini söyleyerek sembolik olarak Fatiha okudu.





- Binlerce kişi de kayıp veya enkaz altında. Ama İslam Dünyası istisnalar dışında sessiz. Sadra şifa bir ses yok. Güney Amerika’dan İsrail’le ilişkisini kesen ülkeler var ama İslam dünyasında çıt yok.++ Mehmet Akif’in ifadesiyle dipdiri meyyitler hükmündeki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin ölümünü ilan etmek, fatihasını okumak için buradayız.



Yıldız, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da Türkiye’den derhal gitmesini talep etti.



