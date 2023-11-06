Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanmaya Gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Kasım tarihinde 2 ihale düzenledi. İlk ihalede 11 ay (343 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 39,62, bileşik faiz 40,3 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 581 milyon lira, net satış 1 milyar 151,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 161 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 100 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz 7,94 oldu.

Nominal teklifin 22 milyar 963 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 550 milyon lira, net satış 9 milyar 336 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 222 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece, 2 ihalede toplam 18 milyar 587,2 milyon lira borçlandı.