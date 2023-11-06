Dış Ticaret Açığı Kapanmıyor! 10 Ayda 94 Milyar Dolar Oldu

10 ayda dış ticaret açığı 94 milyar dolar oldu. Ekim ayı verilerine göre 6,7 milyar dolarlık açık kaydedildi.

Dış Ticaret Açığı Kapanmıyor! 10 Ayda 94 Milyar Dolar Oldu
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Türkiye'nin dış ticaret açığındaki makas kapanmıyor. 10 ayık bilanço 94 milyar dolar.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, dış ticaret açığı Ekim'de 6,7 milyar dolar oldu.

Ocak-ekim döneminde ise dış ticaret açığı 94 milyar dolar olurken 2022'nin aynı döneminde dış ticaret açığı 91 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekimde ihracatın geçen yıla göre yüze 7,4 artarak 22,9 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

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