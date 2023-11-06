2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Nokta Operasyon
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 teröristi düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.
Türk askerinin sınır ötesinde de terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKKYPG'li terörist tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, operasyonların hızla devam edeceği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı