2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Nokta Operasyon

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 teröristi düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Nokta Operasyon
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Türk askerinin sınır ötesinde de terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKKYPG'li terörist tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonların hızla devam edeceği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı # Fırat Kalkanı
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