2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Mehmetçik'ten Nokta Operasyon

Türk askerinin sınır ötesinde de terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKKYPG'li terörist tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonların hızla devam edeceği aktarıldı.