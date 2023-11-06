77 İlde Mengene Operasyonu! Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Büyük Mücadele

77 ilde Mengene Operasyonu düzenlendi. Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

77 İlde Mengene Operasyonu! Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Büyük Mücadele

Yurt genelinde çeşitli suçlara karşı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son olarak 77 ilde Mengene Operasyonu'na imza atıldı. Kumar ve yasa dışı bahisle mücadele etmek amacıyla düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

33 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 77 ilde 28 bin 314 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında 33 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Operasyonlarda 517 kişiye toplam 2 milyon 330 bin 479 lira para cezası uygulandığını da belirten Ali Yerlikaya, 118 kişi hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, "Mengene" isminin verildiği operasyonda, arama kaydı bulunan 650 kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, operasyon sonucu 13 yasa dışı bahis ve kumar oynatılan iş yerinin kapatıldığı, 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponunun ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Paylaşımını "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yapan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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