Dilan Polat ve Engin Polat'ın İfadeleri Ortaya Çıktı! İşte Çiftin Çarpıcı Açıklamaları

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da olduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlenmiş ve 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen ve savcılık tarafından ifadeleri alınan 18 şüpheliden, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın İfadeleri Ortaya Çıktı!

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın savcılıktaki ifadeleri de ortaya çıktı. MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirten Engin Polat şunları söyledi:

- İddia edildiği gibi örgütlü bir şekilde gerçek bir alım ve satıma dayanmayan sahte belge ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden işlem yaparak aklama suçlarını işlemedim. Ben ihbarcının iddia ettiği gibi yasa dışı sanal bahis suçlarını da işlemedim. İlişkili olduğum şirketleri mail order yöntemiyle yasa dışı bahis işinde kullanmadım.

Dilan Polat Faaliyetleri Engin Polat'ın Yürüttüğünü Söyledi

Şüphelilerden Dilan Polat ise ifadesinde herhangi bir suç örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü. Örgütlü bir şekilde vergi kaçakçılığına konu sahte faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını iddia eden Polat şu ifadeleri kullandı: