Banu Parlak Gözaltına Alındı! "Kooperatif Dolandırıcılığı" İddiasıyla Suçlanıyor

Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, gözaltına alındı. Dilan Polat'la yaşadığı polemik ve işyerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen Parlak, İstanbul'da havaalanına giderken polis tarafından durduruldu. GBT kontrolünde Parlak'ın "kooperatif dolandırıcılığı" suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine Parlak, gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına getirildi.