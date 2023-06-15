Diyarbakır'da silahlı kavga: 9 kişi hayatını kaybetti! Kavganın sebebi ortaya çıktı...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Bismil'in Serçeler köyünde iki aile fertlerinin arasında çıkan kavgada silahlar konuştu!

Köyü ayağa kaldıran kavgada 8 kşii hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi, 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İki aile arasında yaşanan ve 7 kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebinin ise arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

BİSMİL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İki aile arasında yaşanan ve 9 kişinin ölümüne yol açan kavga ile ilgili Diyarbakır Valiliğinden de açıklama geldi.

Olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır."